“Benvenuta Primavera”: è questo il tema del mercato di Campagna Amica che si terrà domattina a Cremona, presso il portico del Consorzio Agrario, a pochi passi da piazza Marconi.

Gli agricoltori della Coldiretti accolgono la primavera presso il mercato puntando sui colori e i sapori della “bella stagione in tavola”. Ci sarà la degustazione gratuita, offerta dagli agricoltori del mercato, con la cuoca contadina Elisa Mignani che proporrà alcune speciali ricette: la focaccia alle erbe aromatiche, ma anche una bevanda aromatizzata alle viole e al miele. E poi l’agri-colomba, dolce tipico della Pasqua ormai alle porte.

“Siamo felici di offrire questo momento di incontro, nel segno della primavera in tavola, a tutte le persone che domani saranno presso il mercato – dicono gli agricoltori di Coldiretti –. E’ un modo per salutare insieme l’arrivo della primavera, ma anche per ringraziare, con un piccolo gesto, i tantissimi cremonesi che ogni martedì scelgono di fare la spesa presso il mercato”.

Il mercato di Campagna Amica proporrà in vendita diretta, come ogni martedì, i prodotti che nascono nelle aziende agricole cremonesi e lombarde, come pane e prodotti da forno, formaggi e salumi tipici, miele, vino, confetture. In primo piano tutta l’ortofrutta di stagione, proposta personalmente dai produttori. Sarà questa l’occasione per richiamare l’impegno e la passione di tanti italiani per la cura dell’orto, proprio all’arrivo della primavera.

Con l’ingresso della primavera oltre sei italiani su dieci (61%) si “armano” di zappa e rastrello – conferma Coldiretti Cremona – e dedicano parte del tempo libero alla cura di orti, giardini, balconi e terrazzi per la produzione “fai da te” di lattughe, pomodori, piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanzane, oltre che di fiori e piante ornamentali. Proprio per dare una mano a questi “aspiranti ortolani” gli agricoltori distribuiranno gratuitamente un vademecum, con “I dieci consigli per un orto perfetto”.

Tema della giornata al mercato di Campagna Amica sarà anche l’attesa della Pasqua. Le aziende agricole proporranno alcuni i prodotti in confezioni speciali, dedicati alla festa ormai alle porte. Ci sarà spazio anche per la solidarietà, con la possibilità di acquistare le uova di cioccolato dalle volontarie di MEDeA Medicina e Arte, l’associazione che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici e dei loro familiari.

