Dal 25 marzo, è disponibile sui canali social di Dread – all’anagrafe Bryan Adjobi, italo ivoriano classe 1998 cresciuto e residente al Cambonino – “Pensieri Freestyle”, il nuovo freestyle dell’artista che sarà disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 marzo.

Il brano racconta i pregiudizi nei confronti di chi vive nel quartiere e nei luoghi di periferia, mostrando il punto di vista di una persona cresciuta in determinate situazioni. Vivere esperienze traumatiche non implica necessariamente un rancore verso il mondo che porta a intraprendere una vita trasgressiva: piuttosto, può essere una fonte di forza per affrontare le avversità e andare avanti. È anche grazie a legami autentici e duraturi con amici e familiari che si trova la determinazione per superare qualunque sfida: “Sto chiuso a Cambonino al buio però una luce resta, dentro di noi, ma non è la vita da gangster”.

A 11 anni, Bryan si avvicina alla musica iniziando a suonare prima il violino e successivamente la viola, studi che lo hanno aiutato nella scrittura dei propri brani e durante le registrazioni in studio.

Il suo ultimo brano è “CDI (Cote D’Ivoire)”, il primo pubblicato per la label GhostRich Music, che racconta la storia dell’artista, originario della Costa d’Avorio, arrivato in Italia da bambino con sua madre.

Con sonorità tipiche delle Banlieue Francesi, Dread parla delle sfide e dei rischi per uscire da un destino segnato, celebrando resilienza, orgoglio delle origini e l'unione familiare.

