Evento e mostra “Mondi Piccini” di Elena Ceccato, illustratrice di libri per bambini, sabato 6 aprile presso il Centro Aup Pinoni, Largo Madre Carelli 5, Cremona Palazzo Duemiglia ore 16,00.

Elena Ceccato nasce a Cremona e inizia il percorso che la porterà a diventare illustratrice frequentando dapprima il liceo artistico Bruno Munari, indirizzo figurativo, per poi continuare la sua formazione in pittura diplomandosi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Qui, avendo l’opportunità di affinare la tecnica delle matite colorate durante un corso di illustrazione scientifica, comincia ad appassionarsi a questa disciplina, fino a decidere di continuare gli studi in illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di Bologna. È durante questi anni che scopre la bellezza e la versatilità degli albi illustrati e si approccia così ai primi storyboard e alle illustrazioni per l’infanzia.

Le sue illustrazioni sono state selezionate a concorsi nazionali e internazionali, tra cui il concorso internazionale per l’albo illustrato Notte di Fiaba (2018), l’Annual Autori di Immagini (2019), e il concorso internazionale per illustratori dell’Associazione Tapirulan (2019, 2022, 2023).

