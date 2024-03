Morta a 42 anni Valentina Paterna, consigliera regionale del Lazio

(Adnkronos) – E’ morta Valentina Paterna, consigliera regionale del Lazio per Fratelli d’Italia. E’ deceduta dopo aver combattuto a lungo per una grave malattia. Coordinatrice del circolo Fratelli d’Italia di Tarquinia, in Regione Lazio ricopriva la carica di presidente dell’ottava commissione Agricoltura e Ambiente.

“Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42 anni, di Valentina Paterna, esponente di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del Lazio. Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le istanze del territorio e dei cittadini con determinazione e onestà. Mi stringo al dolore della famiglia, di Alberto, della comunità di Tarquinia e di tutta FdI. È stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi. Ciao Valentina”. Così, via social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



“In questi mesi ci ha regalato il suo sorriso, la sua forza e il suo coraggio, anche nei momenti più difficili. Il Consiglio Regionale si unisce al dolore dei familiari per la sua scomparsa”, dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma.

“Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio esprime dolore e cordoglio per la scomparsa di Valentina Paterna, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. Una collega con cui siamo onorati di aver condiviso un percorso umano e politico molto bello ed entusiasmante, anche se purtroppo breve, visto che la sua scomparsa avviene ad appena un anno dall’elezione in Consiglio regionale. Abbiamo apprezzato di lei la lealtà, la dignità, la correttezza, la disponibilità, il grande spirito di collaborazione e la passione che ha messo in tutto ciò che ha fatto mostrandosi sempre meritevole della stima e della fiducia di tutti noi. Alla famiglia esprimiamo i sensi del più profondo cordoglio e la nostra sincera vicinanza. Ciao Valentina”. Così i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

In particolare, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, ha sottolineato come la scomparsa dell’amica e collega Valentina Paterna lasci “un dolore terribile”. Donna “forte, che ha coniugato impegno politico e istituzionale nonostante la continua lotta alla malattia. Caparbia e sempre sorridente alla vita, lascia un vuoto incolmabile. È una perdita che ci tocca nel profondo. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, ad Alberto e a tutti coloro che le vogliono bene. A loro vanno le mie più sincere condoglianze, personali ed istituzionali”, ha concluso Sabatini.

A esprimere “profondo dolore” anche il Gruppo M5S alla Regione Lazio.