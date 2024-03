I linfociti T proteggono dal Covid anche in assenza di anticorpi

ROMA (ITALPRESS) – I vaccini hanno svolto un ruolo cruciale contro il SARS-CoV-2. Tuttavia, l’emergere di nuove varianti del virus in grado di eludere la risposta anticorpale solleva interrogativi sull’efficacia a lungo termine di questa strategia. Una ricerca, pubblicata su Nature Immunology, apre nuove prospettive sulla comprensione della risposta immunitaria, mettendo in luce il ruolo fondamentale dei linfociti T come arma di difesa duratura presente nel nostro organismo, al di là della risposta mediata da anticorpi. Lo studio è stato coordinato da Matteo Iannacone, direttore della Divisione di Immunologia, Trapianti e Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e professore di Patologia Generale all’Università Vita-Salute San Raffaele.

