Nel pomeriggio del 28 marzo i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno sottoposto un uomo, con precedenti di polizia a carico, alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare a Paderno Ponchielli e del divieto di avvicinamento, emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la moglie ed i figli minori a seguito di ripetuti e continui maltrattamenti e percosse nei loro confronti.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi a seguito della segnalazione per maltrattamenti riferita dalla donna, che ha raccontato le condotte di violenza verbale e fisica, con insulti e aggressioni. La donna ha riferito di vivere con l’uomo da molti anni. All’inizio, nonostante l’indole aggressiva, l’uomo non aveva usato violenza.

Ma dal 2022 il rapporto si era incrinato e la coppia si era separata, con la donna che era andata a vivere in un’altra casa con i figli minori.

Da quel momento l’uomo, mosso dalla gelosia, aveva iniziato a controllare la moglie e a chiamarla frequentemente per indagare sui suoi spostamenti. Poi, tra loro c’era stato un riavvicinamento ed erano tornati a convivere, ma l’uomo, dopo un periodo di tranquillità, aveva deciso di mettere in casa delle telecamere per controllare con continuità la moglie e i figli in tutti i loro movimenti.

L’uomo aveva ripetutamente ingiuriato i figli e alcune volte, per sgridarli, aveva fatto ricorso alla violenza fisica con calci, schiaffi, spintoni e tirate di capelli, spesso per motivi molto banali, con reazioni spropositate ed eccessive a ogni minima mancanza dei figli.

L’autorità giudiziaria ha quindi emesso il provvedimento cautelare, imponendo all’uomo di lasciare la casa familiare perché non era più possibile la convivenza tra le mura domestiche, imponendogli anche di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. Il provvedimento è stato immediatamente notificato dai Carabinieri di Casalbuttano.

