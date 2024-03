Nottata di controlli per Carabinieri di Castelleone, che hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un ragazzo di 26 anni, con precedenti di polizia a carico.

Verso l’una di questa notte, una pattuglia, nel corso del normale servizio di controllo nel territorio del comune cremonese, ha notato un’auto con una sola persona a bordo, posteggiata in via Stazione. I militari hanno deciso di controllare il mezzo, intimando l’alt. Quando il veicolo si è fermato, hanno identificato il conducente. Il ventiseienne era molto nervoso, mentre in macchina si sentiva un forte odore di stupefacenti.

La perquisizione ha confermato le sensazioni dei militari: l’uomo in tasca aveva un vasetto di vetro con all’interno dell’hashish, mentre nel portaoggetti aveva un altro pezzo della stessa sostanza. Lo stupefacente, di alcuni grammi e detenuto per uso personale, è stato sequestrato e il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.

In virtù della nuova norma di legge, i carabinieri hanno anche proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.

