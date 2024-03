Triplice fischio allo Stadio “Mutti Training Center” di Collecchio, l’arbitro Emmanuele manda il Parma negli spogliatoi e la Cremonese a festeggiare una storica promozione in Primavera 1, categoria che non vedeva la partecipazione dei grigiorossi da ben diciotto anni.

Dopo un campionato dominato, sia nelle statistiche che nei punti, i ragazzi allenati da Elia Pavesi guadagnano la matematicità del definitivo primato in classifica, traguardo ottenuto con ben sei giornate d’anticipo complici i 20 punti di distacco che separano la Cremonese Under 19 dalla prima inseguitrice, ovvero il Parma, che quest’oggi si è dovuto arrendere dopo un match rocambolesco e impreziosito da sette gol.

Primo tempo a due facce, i ducali mantengono il pallino del gioco, ma le chance migliori sono tutte grigiorosse. Al 2’ minuto il primo squillo, con Gabbiani che ruba palla sulla sinistra, sterza sul destro e conclude cercando il secondo palo, ma il pallone è facile preda dell’estremo difensore del Parma.

Cinque minuti più tardi è di nuovo la Cremonese ad affacciarsi in avanti, con un traversone preciso dall’out di destra spizzato alla perfezione da Stuckler, il bomber classe 2004 impatta bene, ma la palla attraversa tutta l’area di rigore spegnendosi di poco fuori. Al 12’ minuto è ancora la formazione ospite a rendersi pericolosa, questa volta da calcio piazzato, la punizione guadagnata a ridosso dell’area di rigore da Gabbiani e calciata da Della Rovere esce sopra la traversa.

Al 18’ grigiorossi nuovamente vicina alla rete, Stuckler imbuca per Della Rovere che scappa in profondità e da destra cerca Gabbiani solo all’altezza del palo opposto, provvidenziale l’intervento di Amoran che impedisce al pallone di raggiungere il numero 11 avversario. La Cremonese spreca e il Parma punisce, al 22’ minuto sugli sviluppi del corner guadagnato da Haj Mohamed, costante spina nel fianco per la retroguardia ospite, Conde è bravo nell’anticipare tutti di testa ed incornare e scaraventare in rete il pallone del momentaneo vantaggio ducale.

La reazione degli uomini di Pavesi è immediata e neanche due giri d’orologio dopo il vantaggio del Parma arriva subito il pareggio: uscita sciagurata di Moretta, messo fuori tempo dal vento che rallenta il lancio di Della Rovere, il più lesto a raccogliere il rimpallo è Stuckler, rapido nel disegnare un pallonetto perfetto che da fuori area si insacca in rete siglando l’immediato pareggio e mettendo a referto il 27esimo centro stagionale.

La rete del solito Stuckler ribalta l’inerzia della partita, dando vita ad un quarto d’ora di monologo grigiorosso. Al 31’ Pessolani scappa in profondità sulla sinistra e a tu per tu col portiere avversario da posizione leggermente defilata calcia rasoterra cercando il primo palo, trovando però la grande risposta di Moretta che in spaccata neutralizza e salva i suoi dalla rete del potenziale sorpasso ospite. A sette minuti dalla conclusione del primo tempo ennesimo sussulto cremonese, punizione dalla trequarti messa fuori dalla contraerea del Parma, dopo una serie di rimpalli al limite dell’area il pallone giunge sui piedi di Nahrudnyy, che senza pensarci due volte sprigiona un missile centrale che Moretta addomestica con fatica in due tempi.

Il forcing della capolista si tramuta in gol al 41’ minuto quando Pessolani imbuca sulla sinistra per Della Rovere, il gioiellino classe 2007 punta Amoran e dopo averlo saltato con fisicità e velocità trova il fondo, servendo nel cuore dell’area di rigore Gabbiani, abile nell’arpionare il pallone e in girata scaraventarlo sotto la traversa, siglando la sua quindicesima marcatura e il gol del momentaneo vantaggio cremonese. Le squadre vanno dunque a riposo sul risultato di 2-1 in favore della capolista, dopo un primo tempo vivace e caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, con il Parma impreciso negli ultimi 25 metri e una Cremonese attenta e pungente in ripartenza, guidata dalle certezze Stuckler, Della Rovere e Gabbiani.

Inizia la ripresa e il match tra prima e seconda della classe si infiamma, dopo un solo minuto dal calcio di inizio Gabbiani è celere nello sfruttare l’errore di Amoran e servire Stuckler, che con freddezza trafigge Moretta e fissa il punteggio sul 3-1 per i suoi.

Il doppio vantaggio grigiorosso non regge neanche 60 secondi e dopo un intreccio di gambe in area viene steso Nwajei, l’arbitro Emmanuele non ha dubbi ed indica il dischetto: calcio di rigore per il Parma. Sul dischetto si presenta il neo entrato Kowalski, il classe 2005 batte alla perfezione il penalty che accorcia le distanze e incrociando di destro batte Brahja. I padroni di casa ora ci credono e alzano la pressione, ma senza scalfire la retroguardia degli uomini di Pavesi, attenta e puntuale negli interventi e nelle letture difensive.

Dopo la sfuriata locale arriva il trionfo grigiorosso, al 62’ campanile che cade fuori dall’area di rigore del Parma, il più rapido ad avventarsi sul pallone è Nahrudnyy, che sfruttando le proprie doti balistiche calcia al volo disegnando una traiettoria perfetta, il tiro, imprendibile per Moretta, gonfia la rete portando la Cremonese sul 4-2.

Il colpo del definitivo k.o non tarda ad arrivare, al 65’ minuto, dopo soli tre minuti dalla gran botta di Nahrudnyy, arriva un altro gran gol, questa volta di Lordkipanidze, la rete del nazionale georgiano under 19 fissa il punteggio sul definitivo 5-2, risultato che i grigiorossi riescono a difendere fino al 94’ minuto, resistendo ai tentativi del Parma di riaprire il match. Allo scadere del quarto minuto di recupero arriva il triplice fischio di Emmanuele, dando inizio ai festeggiamenti degli ospiti.

La Cremonese di mister Pavesi sfrutta dunque il primo matchpoint disponibile per archiviare definitivamente e matematicamente la pratica promozione, con una netta vittoria che arriva contro la squadra che occupa la seconda posizione in classifica, a testimoniare, quasi simbolicamente, la superiorità di questo collettivo e di questo gruppo squadra, dominatori di un campionato che ora porta il loro nome. I grigiorossini possono finalmente festeggiare, la Primavera 1 ora è realtà.

PARMA: Moretta, Bangala, Flex, Amoran, Lorenzani, Conde, Nwajei, Mengoni, Marconi, Mikolajewki, Haj

CREMONESE: Brahja, Triacca, Bassi, Lottici Tessadri, Prendi, Lordkipanidze, Nahrudnyy, Pessolani, Stuckler, Della Rovere, Gabbiani

ARBITRO: Marco Emmanuele

ASSISTENTE I: Michele Decorato

ASSISTENTE II: Cristian Robilotta

RETI: 22’ Conde (P), 28’ Stuckler (C), 41’ Gabbiani (C), 62’ Nahrudnyy (C), 65’ Lordkinpanidze (C).

Amedeo Di Benedetto

© Riproduzione riservata