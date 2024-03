Questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, tornerà l’ora legale. Questo significa che alle 2 si dovrà spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti, con la conseguenza di un’ora in meno di sonno per la giornata di domenica. Allo stesso tempo, però, questa operazione comporta di avere un’ora di luce in più a disposizione ogni giorno per mesi (fino al 27 ottobre, quando si tornerà a quella solare).

L’ora legale sfrutta infatti meglio la luce solare durante le giornate più lunghe di primavera ed estate e permette di ridurre il consumo di energia elettrica. Da anni si discute sulla necessità di eliminare questo passaggio, dall’ora solare a quella legale e viceversa, che avviene due volte all’anno.

