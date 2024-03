“Natalità e famiglia: per una città a misura di persona”. Questo il titolo del volantino distribuito al gazebo di Forza Italia sabato 30 marzo in Piazza Stradivari, per sostenere la candidatura a sindaco di Alessandro Portesani. “A Cremona la differenza tra le nascite e i decessi (cosiddetto “saldo naturale”) è strutturalmente negativa” sottolineano i portavoce del partito.

“Ciò vale a dire che in media ogni anno sono 300 le persone che muoiono in più rispetto a quelle che nascono. Un inverno demografico desolante, che non può tuttavia lasciare indifferente il Comune.

Il ruolo della nuova Amministrazione Comunale dovrà essere focalizzato sulla creazione delle condizioni migliori affinché le famiglie, primo motore di sviluppo della società, possano vivere in una città che risponda ai loro bisogni, sia sul piano economico (agevolazioni e politiche tariffarie), sia sul piano sociale (cura degli spazi pubblici attrezzatie luoghi di incontro per attività ludiche e aggregative)”.

Il programma del centrodestra “va in questa direzione: ridare centralità ai bisogni delle famiglie,senza tuttavia scadere nell’assistenzialismo. Sarebbe irresponsabile confondere le politiche famigliari con le politiche di contrasto alla povertà.

Il centrodestra riconosce la famiglia come soggetto sociale e intende sostenerla nel suo compito insostituibile di primo erogatore di welfare. Ciò dovrà avvenire attraverso la valorizzazione e il rinforzo da parte del Comune di tutta la rete di operatori privati che svolgono un ruolo pubblico in città. È necessario che la vera solidarietà si realizzi attraverso una collaborazione attiva tra il Comune e i cittadini beneficiari, affinché quanto ricevuto possa essere reinserito nel circuito a vantaggio di tutta la città”.

