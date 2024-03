In occasione delle festività pasquali, anche quest’anno l’Ospedale di Cremona ha ricevuto uova di cioccolata, colombe e gadget destinati ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Tra i donatori, l’associazione “Giorgio Conti”, i Lions Club Cremona Duomo e Cremona Host, l’Organizzazione Sindacale Autonoma della Polizia Penitenziaria di Cremona (Osapp) con le uova dell’associazione Medea ODV, la Croce Verde di Cremona, i volontari del Gruppo Alpini di Calcio (Bergamo),l’Associazione Donatori Midollo Osseo (Admo) di Cremona, i tifosi della Curva Sud della Cremonese e alcuni privati cittadini.

Da parte di tutti gli operatori sanitari e dei pazienti che riceveranno questi doni, un ringraziamento a coloro che in occasione delle festività non dimenticano chi trascorre questo periodo in ospedale.

