Vespa Club Cremona, in occasione della Pasqua, ha voluto donare uova pasquali agli ospiti di Anffas. Il direttivo e diversi soci hanno trascorso alcuni momenti con gli ospiti della sede cremonese di Anffas, donando attimi di felicità in vista delle festività pasquali, ricevendo tanto calore ed entusiasmo. In sella ai loro iconici scooter d’epoca, i vespisti cremonesi hanno donato alcune uova di pasqua acquistate presso il canile Anpana. Dopo qualche scambio di battute non poteva mancare il momento dedicato alle fotografie di gruppo.

