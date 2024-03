Un tempo difficile ma propizio. Sono le parole che ci ha consegnato il Vescovo Antonio Napolioni nel messaggio pasquale. Propizio per un sussulto di umanità. Ne abbiamo bisogno nei giorni che vorremmo di riflessione e di rinascita, segnati invece dalla violenza e dalle guerre. Dove a spaventarci, spesso, non sono le difficoltà, ma l’incertezza della strada da percorrere.

Le strade che possiamo percorrere insieme sono, innanzitutto, quelle che dipendono da noi. Un cammino che si alimenta nel quotidiano, nelle cose che ci rendono una comunità. La comunità è un bene primario, che va alimentato: e a quello spirito dobbiamo lavorare insieme.

Siamo all’avvio di un confronto elettorale che porterà al rinnovo di una ottantina di amministrazioni comunali. Le amministrazioni sono il primo interlocutore della comunità: ne leggono i bisogni, elaborano soluzioni, propongono risposte. E chi si candida a governarle deve avere un progetto e la pazienza di farlo arrivare alle persone, che devono scegliere.

Leggere i bisogni significa avere la concretezza e l’umiltà di mettersi in ascolto. Nel rumore di fondo nel quale viviamo dobbiamo sapere riconoscere il filo che tiene insieme la rete del nostro vivere: rispetto, solidarietà, relazioni, visioni. Chi si candida a governare, dai piccoli comuni alla città capoluogo, deve avere chiara l’idea di unire l’attenzione al quotidiano alla capacità di costruire futuro. Lavorare insieme alla ricerca del bene comune – come ci ha ricordato monsignor Daniele Gianotti – di cui spesso nella società dell’individualismo di massa si è persa traccia. Fare il sindaco, amministrare, è difficile, complesso, spesso poco gratificante.

Attraverso Cremona1 e i quotidiani online CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews raccontiamo ogni giorno le storie delle nostre comunità e dei territori dove radicano. In questi mesi di confronto elettorale guarderemo al merito, più che alle polemiche. Ben sapendo che il confronto – duro, se serve, ma rispettoso delle persone – è il modo migliore per evidenziare punti di vista e differenze. Un confronto franco che sta, che deve stare, al merito dei problemi.

Abbiamo un punto di vista e una stella polare. Un punto di vista che parte dal racconto che ogni giorno facciamo di Cremona e della sua provincia. E, per la città capoluogo, per Cremona ricca di storia e meraviglia, chiederemo a chi si candida a governare, che progetto di città ha in mente e come pensa di realizzarlo. Nella concretezza, certo. Ma anche ancorandolo ad una visione che deve portare Cremona oltre Cremona, che la deve mettere in rete, farla diventare attrattiva grazie alla forza tranquilla della sua storia, alla sua bellezza, alle eccellenze che hanno nel violino e nella vocazione a formare, punti di forza che aspettano solo di essere fatti conoscere. Una città che vive nella solidità di una economia fatta di tradizione e innovazione.

Buona Pasqua, allora! Buona Pasqua a tutte le donne e gli uomini che sono la forza della Comunità, lo spirito vero di un progetto.

Lucio Dall’Angelo

Foto – Francesco Sessa

