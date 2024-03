Roma, scontro tra auto e bici su Litoranea: grave personal trainer di Meloni

(Adnkronos) – Grave incidente per Fabrizio Iacorossi, famoso personal trainer della premier Giorgia Meloni. Il 44enne era in bicicletta ieri intorno alle 12.30 sulla via Litoranea all’incrocio con via Arno (Roma) quando ha impattato con un’Opel Corsa. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale San Camillo dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La strada è rimasta chiusa dalle 13 alle 15.30 per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale e i carabinieri. Il conducente dell’auto, 63 anni, si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi ed è poi risultato negativo al test dell’etilometro. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.