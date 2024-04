Nel menù di Pasquetta vincono i piatti della tradizione. E vince proprio la tradizione: ovvero il pranzo in agriturismo. Come stima Turismo Verde, associazione di Cia-Agricoltori Italiani quest’anno più dello scorso, boom di prenotazioni negli agriturismi del territorio, meglio ancora se possono accogliere con piacere, gli inseparabili amici a quattro zampe. Nel cremonese il pranzo di Pasquetta ha fatto registrare il tutto esaurito in molte strutture e , al telefono, ci dicono che ci sono state pochissime disdette a causa del maltempo. La tradizione vince su tutto. Anche su pioggia e nubi.

