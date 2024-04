Tre giorni di masterclass intensiva con un famoso violoncellista che è al contempo virtuoso degli archi, vulcanico compositore nonché ideatore di progetti innovativi: succede all’Accademia Stauffer di Cremona, che ospita il M° Giovanni Sollima impegnato nel laboratorio “Cello Consort”, rivolto sia agli allievi della realtà dedita all’alto perfezionamento musicale sia a studenti esterni selezionati.

Fra lezioni a piccoli gruppi e momenti collettivi, i giovani artisti hanno modo di approfondire ed eseguire brani originali per diverse formazioni di violoncelli, immergendosi in una varietà di tradizioni storiche e prassi esecutive; non mancano in programma pezzi firmati dallo stesso Sollima. Entusiasti gli iscritti, che avranno anche l’opportunità di esibirsi con il Maestro durante il concerto finale inserito nello Stauffer Summer Music Festival.

