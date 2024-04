Questa mattina, i nuovi nati all’Ospedale di Cremona si sono svegliati su un prato verde, colorato da fiori e farfalle. È la sorpresa organizzata dalle infermiere del Nido, che con la complicità dei genitori hanno vestito i piccoli da pulcini, agnellini e coniglietti. La creatività diventa un gesto di cura per chi trascorre le prime ore di vita in ospedale. Un modo per portare la Pasqua anche in reparto e donare calore ai primi giorni di degenza. “Nel tempo libero e nei weekend abbiamo cucito sacchi nanna e copricapo – spiega Morena Nazzari, coordinatrice del Nido e della patologia Neonatale di Cremona (diretta da Bruno Drera). «In collaborazione con i colleghi dell’Ostetricia e Ginecologia (diretta da Aldo Riccardi).È un modo per mettere il bambino al centro – prosegue Nazzari – i neogenitori avranno una foto ricordo dei primi giorni di vita del proprio piccolo, per festeggiare insieme questo momento di gioia”.

