Dopo la scorpacciata con la Primavera grigiorossa, Cremona1 è pronta per tornare in campo con la Cremonese. Nel lunedì di Pasquetta, a partire dalle 17:35, sul canale 19 si parlerà solo di Cremo.

Il primo consueto appuntamento è con Diretta Grigiorossa: Mauro Taino, Angelica Zanacchi, Roberto Moscarella, Mario Barbieri, Vanni Raineri e Amedeo Di Benedetto daranno vita allo studio di Cremona1 nel corso dell’attesissimo ritorno in campo dei ragazzi di Stroppa contro la Feralpisalò. Simone Arrighi, inviato allo stadio, porterà in diretta le emozioni dello Zini prima e le voci dei protagonisti poi.

Non solo: dalle 20:30 alle 21:30, sempre sul canale 19 e in streaming su app e sito www.cremona1.it, sarà possibile partecipare all’ampio post partita: essendo il lunedì sera storicamente dedicato a Il Grigio e il Rosso, Cremona1 prolungherà la diretta con collegamenti dallo stadio e le prime immagini del match. Stefano Lucchini, Felice Garzilli e Fabio Varesi si aggiungeranno al parterre di ospiti per offrire, come sempre, analisi e commenti alla prestazione della Cremonese.

Il tutto, rispondendo anche alle domande e agli spunti che arriveranno dal pubblico: 338 6010112 il numero per poter interagire attraverso sms e Whatsapp.

Il lunedì di Pasquetta, su Cremona1, è un’autentica maratona grigiorossa.

