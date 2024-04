Leonardo Sernicola, esterno della Cremonese, ha commentato la sconfitta arrivata contro la Feralpisalò: “E’ stata una partita simile a Bolzano, abbiamo creato tanto senza sbloccarla. Abbiamo concesso qualche contropiede di troppo, ma per la mole di gioco creata avremmo meritato di più. Ci manca quella cattiveria nel concludere l’azione. Giocheremo contro squadre che dovranno salvarsi e si metteranno tutti dietro, sarà meglio tirare prima. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, ci faremo trovare pronti per il Bari, ci aspetta una battaglia. Siamo lì, tutti attaccanti, è un campionato che si deciderà nelle ultime gare. Dobbiamo farci trovare pronti, già a Bari sarà una finale. Ogni partita è un po’ a sé, abbiamo perso un po’ di lucidità perché non l’abbiamo sbloccata. Siamo arrivati al top per questa partita, dobbiamo capire che da qua alla fine tutte le partite saranno così e sarà inevitabile concedere qualche ripartenza”.

