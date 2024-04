Oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. “Una giornata che ricorda la necessità di aumentare la conoscenza, la comprensione di questi disturbi; che rende evidente l’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente”. Lo scrive in una nota congiunta la coalizione di centro destra, in vista delle elezioni amministrative per la città di Cremona.

“Il nostro programma”, si legge, “prevede un programma di riforma del welfare territoriale che propone di rimettere le persone al centro degli interventi. Lavoreremo, per favorire una presa in carico precoce, in collaborazione con i servizi territoriali, soprattutto con i servizi specialistici. Vogliamo che ogni risposta di welfare territoriale sia condotta attraverso la progettazione personalizzata degli interventi, coerente con il progetto di vita autonoma e indipendente di ciascuno”.

Alessandro Portesani, candidato sindaco, e tutto il centro destra sottolineano con grande forza che “promuoveranno la formazione e il supporto ai care-giver, in particolare alle famiglie, rafforzando la collaborazione operativa anche con gli enti del terzo settore”.

Altro settore fondamentale è l’istruzione. “ Intendiamo migliorare la collaborazione e il sostegno agli insegnanti nella scuola. Potenzieremo le azioni per favorire il supporto nelle fasi di transizione verso l’età adulta”.

“Sarà necessario promuovere la ricomposizione delle risorse sociali, sanitarie e socio-sanitarie (budget di salute)”, conclude la nota, “attraverso il potenziamento delle sinergie tra Comune, Aziende Sociali, Asst, Ats, Regione”.

