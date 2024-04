Mattinata di registrazioni in pieno centro a Cremona per Elisa Isoardi: la conduttrice si trova in città per una serie di registrazioni con la Rai. Il programma in questione dovrebbe essere “Linea Verde Life”. La conduttrice, ex compagna di Matteo Salvini, ha girato in piazza Stradivari ma anche in piazza del Comune, entrando fisicamente alla salita del Torrazzo: ha mostrato nelle sue Instagram Stories una serie di foto della piazza e del nostro iconico campanile così come i meccanismi dell’orologio del Torrazzo. Con lei una troupe di autori e cameramen.

