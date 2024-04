Tre giorni intensi fra momenti di preghiera e visite culturali, in un percorso animato dai volontari della Federazione Oratori Cremonesi con la guida di don Francesco Fontana, incaricato diocesano per la Pastorale giovanile: è il pellegrinaggio a Roma di 400 adolescenti della Diocesi di Cremona, incominciato il Lunedì dell’Angelo.

“L’idea è aiutare questi ragazzi a far germogliare la propria fede per diventare poi nella chiesa delle piante che portano frutti maturi” spiega don Francesco, precisando come l’esperienza concluda il percorso iniziato con il Battesimo attraverso la professione di fede sulla tomba degli Apostoli.

Il primo giorno i pellegrini si sono riuniti ai piedi della scalinata della basilica di Santa Maria in Ara Coeli per celebrare l’Eucarestia, poi in serata spazio a giochi e passeggiate nelle spettacolari piazze della Capitale. Numerose le attività anche nel secondo giorno, fra cui una tappa all’ombra del Colosseo. Il clou sarà mercoledì: l’udienza generale con Papa Francesco.

© Riproduzione riservata