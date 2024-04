Si rinnova anche quest’anno, nel prossimo weekend, l’iniziativa Disegniamo l’arte, interamente dedicata a bambini e famiglie, per dar loro la possibilità di immergersi nella scoperta dei musei del territorio attraverso la creatività e il disegno. In occasione della sua undicesima edizione, in collaborazione con l’associazione Carioca, il Museo Civico “Ala Ponzone” e il Museo del Violino daranno vita a due laboratori, “A…fresco” e “Dal bosco al violino”.

Il primo appuntamento è sabato 6 aprile, alle 10, al Museo Civico “Ala Ponzone”. Durante il laboratorio “A…fresco” adulti e bambini potranno scoprire e ricreare la meravigliosa arte dell’affresco. Partendo dalla sezione del Museo Civico dedicata agli

affreschi strappati del XVI secolo, sarà possibile conoscere l’antichissima tecnica dell’affresco e le modalità attraverso le quali i disegni preparatori venivano trasportati dal cartone al penultimo strato di intonaco.

A seguire, spazio alla creatività con l’esecuzione di un dipinto con pigmenti antichi su gesso in fase di asciugatura ispirato agli stacchi esposti. Il laboratorio, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, è gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo: museo.didattica@comune.cremona.it.

Domenica 7 aprile, al Museo del Violino, alle 10.30, il laboratorio didattico “Dal bosco al violino” permetterà di scoprire l’antico metodo della costruzione dei violini cremonesi. Sarà un percorso che, partendo dalla conoscenza dei legni di abete, acero ed ebano, condurrà ai segreti di questa antica arte trasmessa nel corso dei secoli. Alle 12 si terrà l’audizione speciale con viola G. Amati del 1615 e pianoforte, e, alle 15, alla riduzione musicale da Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij con gli allevi del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a edu@museodelviolino.org, mentre l’audizione, la riduzione musicale da Lo Schiaccianoci e l’eventuale visita al museo sono a pagamento.

L’iniziativa è rivolta ad adulti e bambini dai 6 anni e per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.museodelviolino.org.

