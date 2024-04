Presentato giovedì mattina il calendario degli eventi Cavec dei prossimi mesi. Un programma che, come evidenziano gli organizzatori, in equilibrio tra tradizione e innovazione. Il calendario presentato “nasce dalla consapevolezza che, in pochi anni, è cambiato il mondo ed è cambiato anche l’universo del motorismo storico, che ha dovuto affrontare nuove problematiche richiedendo a tutti noi uno sforzo culturale non indifferente”.

Il 2024 si preannuncia quindi piuttosto impegnativo, perché riuscirà a declinare le tante anime presenti nel club (dalle moto alle auto, senza dimenticare i mezzi agricoli o le vespe), proporrà nuove sfide (la partecipazione al Challenge Lombardia con la “200 Miglia” e la rinascita della “Squadra Corse”).

Il calendario delle iniziative è davvero molto ampio. Tra queste, spiccano Sottocanna in Circuito; Raduno di Auto e Moto Americane; Panda a Pandino; In Vespa di sera; 200 Miglia di Cremona; Trattori d’epoca alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona; Mostra Scambio.

RADUNO DI AUTO E MOTO AMERICANE

Il 26 maggio alla fiera di Ca’ de Somenzi si svolgerà il Raduno di auto e moto americane, in occasione della trentasettesima edizione del Salone del Cavallo Americano. La rassegna organizzata all’Ente fiera propone così una rappresentazione del mondo a stelle e strisce, attraverso i suoi simboli. E accanto ai cavalli in carne ed ossa ci sono quelli d’acciaio dei motori dei marchi statunitensi come Ford, Chevrolet e Dodge, per le quattro ruote o le Harley Davidson per le moto.

Durante la giornata verrà inoltre proposta una sfilata che, partendo dal piazzale antistante la sede del Cavec arriverà fino in piazza Duomo, con un corteo preceduto, addirittura, da due cavalli comandati da un cow boy, prima di far ritorno in Fiera.

SOTTOCANNA IN CIRCUITO

L’evento Sottocanna in Circuito è in programma domenica 9 giugno al Parco del Po, e si configura come un raduno di veicoli che nella maggior parte dei casi hanno almeno un secolo di vita, ma che sono ancora perfettamente funzionanti. Il tema di questa edizione sono le “motociclette inglesi”. Per l’occasione sono attesi a Cremona un centinaio di collezionisti, provenienti da tutta Italia.

PARTECIPAZIONE A PANDA A PANDINO

Nel week end del 22 e 23 giugno il Cavec parteciperà all’evento Panda a Pandino, focalizzando la propria presenza sulla “certificazione” di storicità dei veicoli, necessaria per consentire ai mezzi con oltre vent’anni di poter circolare come veicoli d’epoca.

IN VESPA DI SERA – III EDIZIONE

Dopo il successo delle prime due edizioni, il 19 settembre torna l’appuntamento di fine estate, In vespa di sera con l’iconico scooter della Piaggio. Ad organizzare la serata, insieme al Cavec è il Vespa Club Cremona. Il raduno, patrocinato dal Comune di Cremona, è aperto a tutti i vespisti. Il programma prevede il ritrovo alle 19 in piazza Stradivari. Alle 20 sarà offerto un ricco buffet in Cortile Federico II, preparato dallo Ial di Cremona. Poi, alle 21, la carovana, scortata dalla Polizia Locale partirà per un tour per le vie della città. I motori si spegneranno alle 21.45 con un rinfresco di fine manifestazione.

LA 200 MIGLIA DI CREMONA

Per rinnovare il mito della gara che ha fatto di Cremona il tempio della velocità il Cavec organizza, domenica 6 ottobre, la 200 Miglia. Il raduno è arrivato alla diciannovesima edizione e, per la prima volta, entra nel Challenge della Solidarietà, campionato promosso dai club Asi Lombardi. Del tutto ripensato il programma che avrà come punti di partenza e di arrivo, oltre a Cremona, anche la città di Crema. Sul piano agonistico, invece, la gara rimane fedele alla propria tradizione, con un percorso e prove speciali pensate per favorire la partecipazione delle auto da corsa più datate, le stesse che era protagoniste, negli anni Venti, della “vera” 200 Miglia.

MOSTRA TRATTORI D’EPOCA

Dal 28 al 30 novembre, nell’ambito della Fiera Zootecnica Internazionale, il Cavec sarà a Ca’ de Somenzi con una bella raccolta dedicata ai trattori che hanno permesso la meccanizzazione delle nostre campagne. Nell’ultima edizione sono stati raccolti oltre venti mezzi, alcuni davvero importanti sul piano collezionistico. Una raccolta che si vorrebbe ulteriormente ampliare ed impreziosire.

MOSTRA MERCATO SCAMBIO

La “mostra scambio” di auto e moto d’epoca, promossa dal Cavec in collaborazione con Mms, con il Comune di Cremona e con CremonaFiere è alla terza edizione. Così si potranno visitare gli stand sabato 7 e domenica 8 dicembre, nel Padiglione 1 del polo espositivo di Cà de’ Somenzi.

LA SQUADRA CORSE

Il Cavec ha, di nuovo, una “Squadra Corse” per la regolarità auto storiche. In questo modo si riannodano i fili con la storia del sodalizio. Un primo nucleo di concorrenti si è già costituito. Ma l’auspicio di tutti è che, velocemente, altri regolaristi possano entrare nella “Squadra corse”. Tra i protagonisti annunciati Giampaolo Limoni Scaglia, “top driver” del campionato italiano assoluto (che si è già aggiudicato per il proprio raggruppamento), o Cesare Ruggeri che in coppia con la moglie ha affrontato tutte le più importanti manifestazioni per auto d’epoca, a partire proprio dalla Mille Miglia o dalla Winter Marathon. Non mancano i protagonisti del “Challenge” sociale, come Piergiuseppe Lovatti o la famiglia Staffieri, autentici dominatori delle ultime edizioni del trofeo e che oggi sono pronti ad “alzare l’asticella” delle loro sfide. Così come anche piloti (forse) meno esperti come Michele Bodini o Giuseppe Scazzola, presenze fisse alla 200 Miglia e alle gare del circondario.

