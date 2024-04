Ieri la dirigente scolastica Daniela Romano dell’istituto comprensivo “Giacomo Bertesi” di Soresina ha comunicato formalmente al personale della scuola il ritiro della nota sul Ramadan, che tanto aveva fatto discutere nei giorni scorsi, “in quanto avrebbe potuto generare disagio e confusione nella comunità scolastica”. Una decisione, quella di Daniela Romano, che è stata anche frutto, si legge in un comunicato del Ministero dell’Istruzione, “dell’intervento e della proficua interlocuzione che il Ministero ha tenuto con la dirigente”.

La circolare in questione era stata emanata due settimane fa e aveva per oggetto “Informazioni sul Ramadan e linee guida per il personale docente”. Linee guida che avevano fatto discutere e che invitavano professori e studenti a usare particolari riguardi per i ragazzi che praticano la fede musulmana nel periodo del Ramadan.

Nella circolare si leggeva di concedere momenti di riposo supplementare, evitare interrogazioni e verifiche in certe ore della giornata e nei giorni clou del mese di digiuno e di esentare a richiesta gli alunni dall’attività di educazione fisica. Non solo, nel documento si auspicava che ci fossero momenti in aula dove gli alunni che osservano il Ramadan potessero spiegare questo mese ai compagni non musulmani. Infine, la circolare invitava anche ad astenersi dal mangiare cibi in presenza di alunni musulmani, perché ciò avrebbe mancato loro di rispetto.

Ieri dopo tante polemiche, anche politiche, è stata la stessa dirigente scolastica Daniela Romano, in accordo col Ministero, a porre fine alla vicenda.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata