È ufficiale: Azione sosterrà il candidato sindaco di centrosinistra Andrea Virgilio. L’accordo è stato comunicato oggi pomeriggio alla presenza di Carlo Calenda, leader di Azione. I rappresentanti di Azione saranno inclusi nella civica di Virgilio sindaco guidata da Luciano Pizzetti che si è impegnato nella costruzione della lista. Arrivato una mezz’ora prima Calenda è stato accompagnato dal segretario provinciale di Azione Giuseppe Foderaro a visitare la Cattedrale. Calenda ha poi incontrato iscritti e non, nella sede del comitato elettorale di Largo Boccacino dove alle 17 è stato raggiunto dal candidato sindaco Andrea Virgilio, tra il pubblico anche il parlamentare Luciano Pizzetti che ha lavorato per l’accordo. “Ti sosteniamo – ha detto Calenda – la politica ha due canoni, deve avere aspirazioni grandissime e cura per le cose piccolissime in questi due aspetti sta la buona politica e deve avere pochissima ideologia”.

Nel suo breve intervento il candidato sindaco Andrea Virgilio ha spiegato di aver “Conosciuto il tuo gruppo (Azione) durante la pandemia, e la percezione che ho avuto è che sono persone competenti, che vivono la politica con distacco ideologico. La politica locale deve avere questo approccio, il mio obiettivo è quello di allargare sempre di più i perimetri e di mettermi pancia a terra per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Una città deve avere l’ambizione di avere grandi prospettive di sviluppo , ma si deve occupare delle esigenze quotidiane delle persone legittimando anche il bene strategico di una città . Porteremo avanti temi concreti come università, sanità, anziani, quotidianità, andando incontro alle esigenze presenti con delle ambizioni per quanto riguarda il futuro”.

È intervenuto poi Luciano Pizzetti : “ho deciso di appoggiare Andrea (Virgilio) perché ha la cultura riformista vera, si è impegnato , ha recuperato tanti fondi del pnrr, c’è in lui cultura e pragmatismo , c’è capacità amministrativa. L’idea è di fare una lista a suo sostegno di comunità che non è alla ricerca del blasonato, ma di testimoniare attraverso la presenza il lavoro concreto quotidiano che ogni persona ha fatto per la comunità per questo territorio e che può ben farlo nella funzione di amministratore : è questo il senso dell’iniziativa che abbiamo assunto e che speriamo possa avere successo”.

Infine ha parlato Giuseppe Foderaro, segretario provinciale di Azione che ha messo in evidenza i tempi prioritari su cui lavorare “formazione, università, mondo del lavoro e impresa. E poi ha parlato della lista che si sta delinenado “stiamo lavorando con Pizzetti per costruire una lista dove ci siano persone competenti capaci non necessariamente con storia politica ma con la voglia di portare dell’ esperienza, gli abbiamo dato alcune disponibilità, (in tutto 5 nominativi ). I candidati o potenziali sono qui e sono persone di alto livello tra liberi professionisti, imprenditori , funzionari di banca e medici che rappresentano bene il nostro tessuto . Con Luciano lavoreremo per costruire una lista forte una lista identitaria sui temi per fare in modo che Cremona abbia una rappresentanza di alto livello”.

Silvia Galli

