A che punto siamo con i pagamenti del saldo della Pac? Con una interrogazione a risposta immediata che presenterà martedì, durante il question time in Consiglio Regionale, il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni torna sull’argomento, chiedendo chiarimenti in merito al saldo dei pagamenti della Domanda Unica 2023 della Politica Agricola Comune.

“Stiamo parlando della forma più importante di sostegno al reddito per gli imprenditori agricoli – dice Piloni – e, dopo i numerosi gridi d’allarme lanciati dagli agricoltori e dai loro rappresentanti, anche durante le audizioni che si sono svolte in commissione Agricoltura a gennaio e febbraio, abbiamo ritenuto opportuno interrogare la giunta regionale per sapere a che punto è il pagamento della Pac e sollecitarla ad anticipare il saldo prima del termine del 30 giugno 2024”.

“Sempre a proposito di sostegno al reddito – sottolinea Piloni – vorrei ricordare che questa giunta che si dice tanto vicina al mondo agricolo ha bocciato il finanziamento di 30 milioni di euro da noi richiesto per sostenere il credito dei produttori di latte e di carne e le nostre proposte emendative al bilancio, volte a sostenere i prodotti tipici lombardi”.

“Ci aspettiamo che almeno risponda alle nostre sollecitazioni, anticipando e velocizzando questi pagamenti” conclude il consigliere dem.

© Riproduzione riservata