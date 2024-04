“Queen At The Opera”, lo show rock-sinfonico sulle musiche dei Queen, arriva al Teatro Ponchielli domenica 7 aprile alle ore 18.00. Trenta musicisti e grandi voci per un meraviglioso tributo ai Queen, che combina la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica.

Il Celebrating Tour 2023/2024 ha preso il via il 24 novembre dal Teatro Galleria di Legnano, per proseguire fino a Livorno (12 maggio, Teatro Goldoni), per un totale di trenta spettacoli in venti città.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.queenattheopera.com, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e sui canali di prevendita autorizzati dei rispettivi teatri.

“Queen At The Opera” deve il successo alla sua formula raffinata e ai grandi interpreti di uno spettacolo lontanissimo dal concetto di cover. Un meraviglioso tributo ai Queen che combina sapientemente musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. Tutto impreziosito da un coinvolgente visual show.

Classici senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites The Dust”, “Who Wants To Live Forever”, sono interpretati da un ensemble di 30 elementi, tutti grandi professionisti, tra cui il primo violino Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone. A spiccare sono poi le straordinarie voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico. Direttore Piero Gallo.

Prodotto da DuncanEventi, “Queen At The Opera” nasce da un’idea del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti: dal suo esordio nel 2015, lo spettacolo ha raccolto standing ovation e sold out in Italia e in Europa.

