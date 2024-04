L’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria di Bari: “Stasera siamo stati più bravi rispetto alle precedenti partite, peccato per il gol subito nel finale, ma comunque non macchia la prestazione che hanno fatto i ragazzi. Il gol all’inizio ci ha dato convinzione e ne ha tolta al Bari, a livello psicologico la partita si è indirizzata. Posso solo recriminare di non essere arrivato al doppio o triplo vantaggio. Portiamo a casa tre punti veramente importanti”.

Sui singoli: “Sappiamo che Tsadjout magari lavora tanto e delle volte sotto porta non è così preciso, ma è un giocatore che dà una mano alla squadra, ha anche difeso tanto. Anche Majer ha fatto una partita eccezionale, così come Lochoshvili che è tornato dalla nazionale un po’ triste per non aver giocato. Stessa cosa per Ghiglione, chi ha giocato ha fatto molto bene”.

“A me piace la partecipazione di tutta la rosa e si vede quando la squadra fa gol – prosegue Stroppa – Vedendoli tutti i giorni vedo la partecipazione, oggi era difficile scegliere, ma posso attingere a gara in corso per poter migliorare la squadra. Falletti è stato eccezionale nelle due fasi, come Abrego e Pickel”.

“Mi tengo i tre punti, bisogna continuare così – conclude il mister -Dobbiamo uscire senza avere rammarico, possiamo fare molto meglio. L’unico rammarico è che nelle ultime due partite abbiamo giocato un gran calcio. Con la vittoria di stasera abbiamo più considerazione, la squadra merita di essere più avanti rispetto alla classifica di oggi. La Cremonese non è mai andata via, come ho sempre detto il lavoro e la caparbietà ci saranno sempre. Sono contento perchè la squadra ha dimostrato di esserci e non mi ha smentito. Noi ci siamo, poi vediamo che succede domani”.

