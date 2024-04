Musica e solidarietà per una serata speciale riuscita a innescare fragorosi applausi dal pubblico, che annoverava anche numerosi liutai: è il concerto promosso dal Kiwanis Club Cremona Uno in favore di UNICEF, che venerdì sera ha portato ad esibirsi nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino il talentuoso violinista Giuseppe Gibboni, 56esimo vincitore del Premio Paganini, in duo con la brillante chitarrista Carlotta Dalia.

L’evento ha fornito inoltre l’occasione per celebrare i 30 anni del sodalizio cremonese presieduto da Giuseppe Cristaldi. Durante i saluti istituzionali, Giulia Trabucco del settore Filantropia Strategica di UNICEF Italia ha ricordato i numerosi progetti realizzati con Kiwanis.

In sala è risuonato il prestigioso violino Antonio Stradivari 1734 “Lam-ex Scotland University”, suonato con maestria da Gibboni fra pezzi in duo e solistici dall’intenso virtuosismo. Vario il programma, che ha spaziato da Ernst a Piazzolla con un omaggio a Paganini.

Gli artisti hanno accettato di suonare senza ricevere compenso e gli incassi sono stati devoluti ad UNICEF per la vaccinazione dei bambini nei Paesi in via di sviluppo.

