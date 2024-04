E’ un momento particolare per le bollette. Dal 1 luglio si passerà tutti al mercato libero. Chi decide fino a luglio di stare o di rientrare sul mercato tutelato avrà ancora l’opzione di transitare su questo mercato cuscinetto a tutele graduali ma per 4 milioni e mezzo di famiglie in realtà il passaggio potrebbe tradursi in 135 euro in più. Come muoversi? I consigli dell’avvocato Emmanuela Bertucci dell’Associazione degli utenti e consumatori.

Il servizio di Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata