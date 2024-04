Circa un centinaio le persone che si sono recate, nella mattinata di domenica, all’hub vaccinale di Via Dante, a Cremona, per eseguire i vaccini pediatrici o per prenotare screening oncologici: un’iniziativa promossa dall’asse di Cremona nell’ambito della Giornata mondiale della salute.

Una giornata in cui si è scelto di puntare sulla prevenzione, con 4 box attivi per le vaccinazioni dell’infanzia e l’adolescenza, a cui hanno preso parte bambini e ragazzi “che per vari motivi non erano ancora riusciti a fare le vaccinazioni previste” sottolinea la dottoressa Antonella Laiolo, direttore della Struttura complessa Vaccinazioni e Sorveglianza malattie infettive dell’Asst di Cremona.

Non è tutto: durante la giornata è stato altresì possibile prenotare gli screening oncologici, grazie alla presenza di alcuni operatori di Ats Val Padana. “In base ai criteri di offerta degli screening, i cittadini hanno potuto prenotare controlli per tumore al seno, alla cervice, al colon, e lo screening per l’epatite C”.

La prevenzione si rivela essenziale per evitare numerose patologie, o per affrontarle in fase precoce. “Si dice sempre che prevenire sia meglio che curare” sottolinea Laiolo. “Una verità sacrosanta: ci sono moltissimi tumori che, presi per tempo, possono essere curati con molto più successo“.

Ma prevenire è importante anche nell’ambito delle infezioni, “come tetano, difterite, meningite, pneumococco. Tutte patologie che consentono di evitare patologie che possono essere anche mortali” conclude la dottoressa.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata