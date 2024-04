È in calendario ad aprile “Job Weeks”, iniziativa organizzata dal servizio Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle giornate regionali promosse dalla Consulta Informagiovani di Anci Lombardia, che propone incontri di gruppo su opportunità di lavoro retribuito e di volontariato da svolgere durante l’estate, per adolescenti rispettivamente over 17 e over 16 anni.

Il Csv – Centro di Servizio per il Volontariato si occuperà delle posizioni aperte in questo settore, per le quali sono richieste motivazione curiosità e spirito di adattamento. Mentre dal 4 aprile le offerte di lavoro saranno pubblicate sulla piattaforma Talent Hub, poi le aziende interessate contatteranno direttamente i candidati idonei per un colloquio conoscitivo entro fine mese.

Per informazioni e consigli l’Informagiovani e il Csv organizzano appositi incontri, il cui calendario è disponibile online.

Federica Priori

