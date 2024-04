La Vanoli Cremona batte Scafati 68 a 63 al termine di una bella sfida condotta per quasi tutti i 40′. Solo nel finale la Givova riesce ad avvicinarsi pericolosamente fino al -2, ma gli uomini di coach Cavina stringono i denti e festeggiano davanti al pubblico del PalaRadi. Per la Vanoli è una vittoria importantissima in chiave salvezza, due punti che la portano a quota 22 come Scafati, ma con il vantaggio degli scontri diretti terminati entrambi in favore dei biancoblù, ora la salvezza è più vicina.

Quintetti:

Vanoli Cremona: Adrian, Pecchia, Denegri, Golden, Davis

Givova Scafati Basket: Pinkins, Rossato, Robinson, Gamble, Henry

La cronaca della partita:

Parte con il piglio giusto la Vanoli nella delicatissima sfida con Scafati; gli uomini di coach Cavina si portano avanti nei primi minuti di gara sul 13 a 8. La Givova reagisce e non lascia scappare i biancoblù trascinati da un ottimo Denegri, autore di sei punti nei primi 10′ di gioco. È comunque Lacey a chiudere sulla sirena la tripla del 18 a 17.

E come aveva chiuso il primo, Lacey apre anche il secondo quarto, con altri 7 punti consecutivi di qualità (100% dal campo) per il +4 dei suoi, imitato poco dopo da McCullough che con una bomba porta il risultato sul 28 a 21. Un vantaggio che resta praticamente inalterato fino a 50″ dal riposo quando Scafati si riavvicina fino al 32 a 28. Le squadre rientrano negli spogliatoi con la Vanoli in vantaggio 35 a 30 con 14 punti di uno scatenato Trevor Lacey.

Tanti errori da entrambi i lati del campo in avvio di terzo periodo, con la Vanoli che riesce comunque a mantenersi in vantaggio fino al +8 di metà quarto sul 41 a 33. Efficace in difesa, la Vanoli aumenta il gap toccando la doppia cifra di vantaggio, consolidata ulteriormente da Zanotti autore di una stoppata in difesa e la tripla del 50 a 38 da lontanissimo. Il terzo si chiude sul 50 a 42.

È ancora Zanotti a infiammare gli spalti portando altri 5 punti, e la Vanoli resta avanti di dieci punti per quasi tutto il periodo a 180″ dalla fine conduce 60 a 48. Nel finale la Vanoli si complica la vita e consente a Scafati di riavvicinarsi pericolosamente prima sul -4 65 a 61 a 1′ dalla fine e poi addirittura sul -2 (65 a 63). Ci pensa Davis a rimettere un po’ di ossigeno in campo con una penetrazione che vale il nuovo +4 biancoblù. Ma Cremona resta lucida e non lascia scampo agli avversari. La gara si chiude 68 a 63 e la Vanoli porta a casa due punti fondamentali in chiave salvezza.

Una vittoria di squadra nella quale ogni giocatore ha dato il proprio contributo, ma con due prestazioni che brillano sulle altre, Trevor Lacey nel primo tempo (16 punti complessivi con l’86% dal campo) e Simone Zanotti nel secondo (15 punti, una stoppata e 5 rimbalzi); ma accanto a loro non possiamo non citare, i 7 rimbalzi di Paul Eboua o i 9 assist di Corey Davis, capace di fermare la reazione di Scafati nel finale mettendo a segno i tre punti che hanno chiuso la partita dal 65 a 63 al 68 a 63 finale.

Cristina Coppola

