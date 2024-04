Primo passo questa mattina nella sede della Provincia di Cremona per la riqualificazione dell’intersezione tra la S.P. 59 e la S.P. 85 nel comune di Stagno Lombardo: uno snodo considerato molto pericoloso e oggetto di ripetuti incidenti nel corso degli anni.

Su sollecitazione del sindaco Roberto Mariani, l’amministrazione provinciale ha preso in carico la messa in sicurezza del bivio di Forcello e questa mattina, nella sede di Corso Vittorio Emanuele, il presidente dell’ente Paolo Mirko Signoroni ha incontrato il primo cittadino, i tecnici dell’ente stesso e l’ingegnere Stefano Rossi dello studio Plan di Mantova che si è occupato del progetto di fattibilità tecnica ed economica che è stato illustrato a tutti i soggetti coinvolti.

Lo studio ha preso le mosse dall’analisi dello stato di fatto e delle problematiche di sicurezza, per elaborare la migliore risposta all’eccessiva velocità dei veicoli e alla scarsa visibilità in quel tratto stradale. Il progetto prevede la riorganizzazione viabilistica dell’intersezione tramite la costruzione di una rotatoria e di un piccolo parcheggio nell’area prospicente gli edifici esistenti.

L’intervento avrà un costo complessivo di 1.600.000 euro per il quale le amministrazioni interessate si attiveranno per l’individuazione delle risorse, coinvolgendo anche Regione Lombardia. Superata la fase di reperimento dei fondi, si procederà con la progettazione esecutiva e l’appalto dei lavori.

“L’intervento analizzato oggi in Provincia non mira solo a migliorare la sicurezza di un tratto stradale pericoloso, ma guarda più in là: è un investimento di riqualificazione complessiva di un contesto un po’ abbandonato a se stesso e che invece ora sarà valorizzato”.

Paolo Mirko Signoroni – Presidente della Provincia di Cremona

“Vorrei sottolineare la sinergia che si è creata tra enti pubblici per arrivare al progetto che abbiamo condiviso stamattina. Si va a risolvere un problema molto serio di una zona delicata dal punto di vista viabilistico. È un lavoro che va oltre questo aspetto, perché viene valorizzato il contesto nel quale si realizzerà il progetto, salvaguardando ad esempio una Madonnina che sorge a breve distanza dalla strada. Era un intervento atteso da anni dai cittadini di Stagno Lombardo e esserci arrivati è un grande risultato per tutto il paese”.

Roberto Mariani – Sindaco di Stagno Lombardo

“Quello di oggi è un primo traguardo importante. Ora dobbiamo lavorare sul reperimento delle risorse da individuare tra Provincia e altri enti locali che potrebbero essere coinvolti”.

© Riproduzione riservata