Ogni anno riesce ad intercettare un pubblico di tutte le età e stavolta, complici le festività pasquali e il cambio di location, è stata visitata anche da numerosi turisti italiani e stranieri: è la Mostra internazionale di illustratori contemporanei promossa dall’Associazione Tapirulan in collaborazione con il Comune di Cremona, allestita fino al 9 giugno al Padiglione Amati del Museo del Violino.

Il tema scelto per la XIX edizione è “Tandem”, che gli autori partecipanti hanno declinato sia nell’accezione popolare di bicicletta a due posti sia in quella derivante dal latino con l’avverbio finalmente e poi altro ancora, rendendo interessante ciascuna delle 52 opere in esposizione.

C’è poi una sezione dedicata ai tandem d’epoca creata in collaborazione con “Velocipedi e biciclette antiche”, per ripercorrere la storia di Joseph Pennell che alla fine del 1800 viaggiò in Italia in tandem insieme alla moglie.

Chiude il percorso la monografica “Vietato l’ingresso” dell’artista ospite per l’edizione 2024: Franco Matticchio, con oltre 150 opere che raccontano mezzo secolo di carriera.

