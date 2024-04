Ancora in crescita il costo del mattone nel nostro territorio: a dirlo è il report trimestrale di Immobiliare.it Insights, secondo cui il prezzo di vendita delle case nell’ultimo anno è cresciuto del 5,1%: ad oggi una casa si paga in media 1.421 euro al metro quadro in città e 1.319 nel resto della provincia. Ancora più significativi sono stati i rincari sugli affitti, pari a rispettivamente a +3,9% e +10,9%.

A fronte di questo, c’è però una inversione di tendenza in merito all’offerta: se nello scorso trimestre si era registrato un importante calo delle case disponibili, ora la disponibilità è tornata a salire, registrando un +16,8% in città e un +5,3% sul resto del territorio.

Sul fronte affitti lo scenario, analizzando le tabelle di Immobiliare.it, è invece decisamente deleterio: nell’ultimo anno le case in locazione in città sono calate del 32%, mentre in provincia il calo è stato del 18,5%. Dati analoghi anche analizzando l’andamento dell’ultimo trimestre, che ha registrato rispettivamente un -15,4% e un -21,3%.

A fronte di questo, continua a schizzare alle stelle la domanda di casa in locazione: in provincia si è registrato un +22,7% e in città addirittura un +50,4%. Aumenta anche la richiesta di case in vendita in città, +3,1% e in provincia (+10,3%). Segnale che sempre più persone scelgono di spostarsi al di fuori del capoluogo, dove comunque i prezzi risultano essere più bassi.

Per quanto riguarda la vendita degli immobili, il report analizza anche la sostenibilità della spesa per le famiglie composte da una o da due persone. Il dato evidenzia una difficoltà sempre maggiore nell’accedere all’acquisto della casa, anche a causa dell’inflazione continua che non corrisponde però ad un aumento degli stipendi.

In dettaglio, comprare casa a Cremona città è sostenibile solo per il 39% in caso di persona sola, con un calo del 4,3 % nell’ultimo anno, mentre in provincia per il 49,3%, registrando un -8,3%. Più opportunità per la coppia, con un’accessibilità dell’77,9% in caso del capoluogo (comunque in calo del 6,4% nell’ultimo anno) e dell’85,4% fuori città.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata