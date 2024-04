Urso “Il made in Italy è una squadra formata da milioni di imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il made in Italy è una squadra, la squadra Italia perchè formata da milioni di piccole e medie imprese che riescono a realizzare prodotti di eccellenza talvolta ricoprendo le nicchie migliori nel mondo. Per questo, la Serie A con i suoi campioni non poteva mancare nella giornata nazionale del made in Italy dedicata a Leonardo”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa dedicata alla promozione del Made in Italy in occasione della 32a giornata del campionato di Serie A.

