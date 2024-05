In vista delle elezioni Amministrative ed Europee, previste per sabato 8 giugno (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23), il Comune evidenzia le procedure necessarie da parte dei cittadini. A partire dalla necessità di controllare per tempo gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale.

Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale – in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento – oltre ai consueti orari, venerdì 7 giugno dalle ore 8:30 alle 18, sabato 8 giugno dalle ore 8.30 alle ore 23, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

L’Ufficio Anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Gli elettori che intendano esercitare il diritto di voto, ma impossibilitati a recarsi al seggio autonomamente a causa di impedimento motorio, possono chiedere di essere accompagnati con servizio di trasporto effettuato da associazione provvista di automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Per usufruire del servizio di trasporto basta telefonare all’Ufficio elettorale del Comune (tel. 0372407333 – 0372407332).

DOVE SI VOTA

Tutti i seggi si trovano nella sede indicata sulla tessera elettorale, fatta eccezione per quelli qui di seguito elencati in quanto momentaneamente non idonei per le operazioni elettorali:

– Centro Civico Cascinetto, sede delle sezioni elettorali n. 58 – 59: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Dritta, 2;

– Istituto scolastico “Anna Frank”, sede delle sezioni elettorali n. 49 – 50 – 55 – 56: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Giuseppina 29;

– Centro Civico Boschetto, sede delle sezioni elettorali n. 65 – 66 – 67: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari” con ingresso da via S. Bernardo 1;

– Centro Civico Maristella, sede delle sezioni elettorali n. 45 – 73: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari ” con ingresso da via S. Bernardo 1.

NAVETTE PER I RESIDENTI

Verrà istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro, al Boschetto e al Maristella che devono recarsi ai seggi collocati al Centro scolastico “Stradivari” (gli orari verranno prossimamente comunicati).

PER INFORMAZIONI

Sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/elezioni-2024) è in ogni caso presente una sezione dedicata con il dettaglio di tutte le informazioni utili inerenti il voto per le elezioni Europee ed Amministrative 2024.

A QUESTO LINK LE NOTIZIE SU TUTTI I COMUNI AL VOTO.

