Durante la celebrazione del 72esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato, svoltasi al teatro San Domenico di Crema, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento conferiti dal Capo della Polizia al personale della Polizia di Stato della Provincia di Cremona, distintosi per particolari meriti di servizio. Ecco l’elenco dei pemiati.

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE

Al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Vezzini Leonardo – Sezione della Polizia Stradale di Cremona. Motivazione: “Durante un’escursione all’interno di un bosco, mentre percorrevano un sentiero ghiacciato, notava un uomo a terra, il quale lamentava forti dolori a una gamba. Allertati prontamente i soccorsi, prestava al malcapitato le prime cure necessarie e urgenti a causa del freddo e della ferita. Esempio di coraggio, prontezza e virtù civiche.

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Catani Alessio – Sezione della Polizia Stradale di Cremona. Motivazione: “Evidenziando eccezionale determinazione operativa, si distingueva in un intervento di soccorso pubblico in favore di un uomo che, colto da improvviso malore, era caduto privo di sensi nel fiume Oglio. Nella circostanza dimostrava sprezzo del pericolo e spirito d’iniziativa, gettandosi nell’acqua minacciosa del fiume e trainando di peso sulla sponda l’uomo che non dava segni di vita, dopo averlo posto in sicurezza, procedeva alle manovre di rianimazione cardiorespiratorie fino a quando non riprendeva a respirare. Chiaro esempio di eccezionale professionalità ed abnegazione.

ENCOMIO

– Al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Maffezzoni Andrea – distaccamento della Polizia Stradale di Pizzighettone.

Motivazione: “Libero da servizio, evidenziando spiccate capacità professionali, portava a termine un intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di un cittadino cinese, responsabile del reato di tentato furto in abitazione”.

ENCOMIO E PAROLA DI LODE

A: Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Troiani Alessandro – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Assistente della Polizia di Stato Aiello Alfonso – Squadra Mobile, Assistente della Polizia di Stato Persano Giorgio – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

a: Sovrintendente della Polizia di Stato Fersini Cataldo – Ufficio Immigrazione, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Conte Nico – Divisione Anticrimine

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con un fermo di indiziato a carico di un individuo, resosi responsabile di tentato omicidio”

ENCOMIO

A: Sostituto Commissario della Polizia di Stato Ferrari Federico – Comm.to di Crema, Sostituto Commissario della Polizia di Stato Ventura Antonio – Comm.to di Crema, Ispettore della Polizia di Stato Musti Carlo – Squadra Mobile, Vice Ispettore della Polizia di Stato Ghisolfi Nicola Giancarlo – Squadra Mobile Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Milanesi Armando – Squadra Mobile, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Turri Cristian – Comm.to Crema, Agente della Polizia di Stato Faraone Antonio – Comm.to di Crema. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di sette cittadini indiani, resisi responsabili dei reati, in concorso, di sequestro di persona e lesioni personali aggravate”.

ENCOMIO

A: Ispettore della Polizia di Stato Quaranta Raffaele – Squadra Mobile, Vice Ispettore della Polizia di Stato Casciello Angelo – Squadra Mobile, Vice Ispettore della Polizia di Stato Montella Daniele – Squadra Mobile. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di due individui, resisi responsabili del reato di truffa agli anziani”.

ENCOMIO E PAROLA DI LODE

A: Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Turri Cristian – Comm.to di Crema

A: Vice Ispettore della Polizia di Stato Lapacciana Pierluigi – Comm.to di Crema, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Cianfriglia Giancarlo – Comm.to Crema, Assistente Capo della Polizia di Stato Sparagna Davide – Comm.to di Crema.

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di un soggetto resosi responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti”.

ENCOMIO

A: Ispettore della Polizia di Stato Mennella Marco – Sezione della Polizia Stradale di Cremona. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria e consentiva di assicurare alla giustizia tre soggetti responsabili della simulazione di una rapina del semimorchio di un autoarticolato, con un carico di ingente valore”.

PAROLA DI LODE

A: Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato Casarotti Alberto – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Cremona, Assistente Capo della Polizia di Stato Lo Piccolo Francesco – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Cremona, Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di una giovane donna, resasi responsabile di estorsione sessuale, tentata estorsione sessuale e sostituzione di persona”.

PAROLA DI LODE

a: Ispettore della Polizia di Stato Minelli Matteo Maria – Polfer, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Pollastri Sergio – Polfer, Assistente della Polizia di Stato Amodio Umberto – Polfer. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di rintracciare, fermare ed identificare cinque minori, resisi responsabili dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e di tentato disastro ferroviario”.

