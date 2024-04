E’ stato arrestato ieri pomeriggio 9 aprile a Cremona un uomo di 44 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, su cui pesava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì. L’uomo, che aveva fatto perdere le sue tracce da cinque anni, era destinatario di un provvedimento definitivo e dovrà scontare una condanna a quasi un anno e quattro mesi di reclusione per più furti aggravati commessi nel 2008 e nel 2009 a Forlì.

L’uomo è stato identificato attorno alle 18,30 dai carabinieri della Radiomobile in via Vittori, nel quartiere Po. Si trovava a bordo di un’automobile insieme a un altro uomo e a una donna.

Le condanne definitive del Tribunale di Forlì erano intervenute nel 2008 e nel 2011 ed erano divenute irrevocabili. Nell’ottobre del 2008 insieme a due complici, era stato arrestato in flagranza per avere compiuto un furto in un cantiere: la pattuglia dei carabinieri aveva sorpreso e arrestato tre persone che avevano rubato del gasolio dai serbatoi dei mezzi presenti nel cantiere.

Dopo la convalida dell’arresto e la condanna a sei mesi di reclusione, nel marzo 2009 era stato denunciato per un altro furto aggravato per il quale, nel 2011, aveva patteggiato la condanna a dieci mesi di reclusione. Nel 2019 era stato emesso l’ordine di carcerazione con il cumulo delle due pene, ma l’uomo era sparito e non era mai più stato rintracciato. Ora si trova nel carcere di Cremona. gbiagi

© Riproduzione riservata