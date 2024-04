Nuovo ospedale di Cremona: durante il terzo workshop di confronto fra direzione strategica, architetti e sanitari si è parlato delle aree di degenza che saranno distribuite su quattro piani e organizzate per percorsi di cura ad alta, media e bassa intensità.

«Le aree di degenza, rappresentano un tema centrale della progettazione – afferma Ezio Belleri (Direttore generale Asst di Cremona) -. Il nuovo ospedale sarà caratterizzato da 457 stanze singole che, nell’80% dei casi e al bisogno, possono essere trasformare in stanze doppie. Questo è un aspetto che ritengo molto importante perché significa che i posti letto potenziali del nuovo ospedale saranno 823 (366 stanze doppie e 91 stanze singole) contro 460 posti letto attivi oggi (stanze a due o quattro letti con e senza bagno). In caso di necessità o di emergenza-urgenza la capienza massima della struttura è decisamente rilevante». Ogni stanza di degenza sarà dotata di tecnologie e massimo comfort per il paziente.

«Rispetto ai percorsi di degenza le tematiche in gioco sono molte – spiega Donato Trioni (Ingegnere Struttura Nuovo ospedale Asst di Cremona) – per questo il confronto fra progettisti e sanitari è di estrema rilevanza anche per gli aspetti tecnici e logistici».

Anche per Roberto Poli (Direttore dipartimento di Salute mentale e dipendenze) l’esperienza dei workshop è un’occasione per trovare nuove sinergie: «Pur facendo lavori molto diversi, questi incontri ci permettono di comprendere i bisogni sociosanitari da molti punti di vista. Trovo che lavorare insieme ai colleghi e ai progettisti per il nuovo ospedale sia una sfida unica e molto interessante».

È d’accordo Erika Viola (Direttore dipartimento chirurgico) che precisa: «Questa esperienza ci permette di prevedere e pensare alle esigenze specifiche di professionisti e malati, ma soprattutto di costruire soluzioni organizzative che migliorano i percorsi di cura». Non solo. A migliorare per Antonio Fioravanti (Direttore dipartimento neuroscienze) saranno soprattutto la qualità delle cure: «La progettazione del nuovo ospedale ci consentirà di proseguire sulla strada dell’innovazione intrapresa da qualche anno e di implementare le tecnologie che sono fondamentali per essere attrattivi».

Per Alberto Silla (Direttore Direzione Assistenziale Professioni Sociosanitarie) «I workshop sono un momento di arricchimento professionale: ognuno di noi è chiamato a immaginare l’ospedale di domani uscendo dalla propria comfort zone. Un’operazione tutt’altro che semplice, ma sono certo che ce la faremo».

WORKSHOP, SCELTA CONDIVISA

La modalità dei workshop è una scelta condivisa dalla Direzione strategica con l’équipe della struttura Nuovo Ospedale – diretta da Maurizio Bracchi – e con il Team della Mario Cucinella Architects (MCA). Medici, infermieri, tecnici e architetti sono seduti allo stesso tavolo per un confronto costruttivo sul progetto. Lo scopo? Definire nei dettagli la funzionalità della struttura firmata dall’architetto Mario Cucinella.

