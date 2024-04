Anche quest’anno la formula del Salone in Tour che al Torriani vede abbinate nelle stesse mattine (4 e 5 aprile) presentazioni di aziende e università ha avuto un ottimo riscontro e soprattutto i numeri dei partecipanti sono stati altissimi. Indirizzati dal Ministero a svolgere una progettualità di orientamento in uscita di almeno 30 ore, gli studenti di quarta e quinta Itis, Professionale e Liceo Torriani hanno colto l’occasione di formarsi per il futuro esplorando a scuola le varie proposte. Ad ogni incontro, organizzato da Informagiovani in collaborazione con la prof.ssa Silvia D’Addezio per le università e dal prof. Erminio Tassi per le aziende, erano presenti dai 40 ai 100 studenti. Gli incontri con le aziende hanno visto protagoniste le Rubinetterie Bresciane Bonomi, la Meccanica Fantini, Storti spa, Il Calabrone, Confartigianato e Wonder.

Per le università si sono alternate Università del Sacro Cuore, Università degli Studi di Brescia anche sez. di Cremona, ITS per il Made in Italy, Politecnico di Cremona, Università degli studi di Pavia, Accademia Santa Giulia, ITS tecnico Edile.

Novità di notevole interesse per gli studenti sono stati gli incontri con Riccardo Orsoni, informatico responsabile del ICT/CED del Comune di Cremona che ha parlato del settore della pubblica amministrazione e l’incontro finale con la consulta interuniversitaria di Cremona. Gli studenti delle università cremonesi hanno raccontato cosa significa essere studenti universitari, hanno illustrato i servizi di cui si può fruire, hanno dato consigli utilissimi.

