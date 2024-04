Stellantis, Urso “Necessario arrivare a 1,4 milioni di veicoli”

TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per mettere in condizione Stellantis di produrre almeno un milione di veicoli nel nostro Paese. Per sostenere il sistema dell’indotto è assolutamente necessario arrivare a 1,4 milioni di veicoli. Se Stellantis ritiene di poterlo fare ben venga altrimenti è inevitabile che ci sarà spazio per un’altra o più altre case automobilistiche”, ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy.

