Piazzale davanti all’istituto superiore Torriani vietato, oggi alle 13,30, per i genitori che andavano a prendere i ragazzi all’uscita da scuola. Una pattuglia della Polizia Locale ha fermato le auto in ingresso, lasciando spiazzati i genitori, del tutto ignari della decisione. “Non sapevamo nulla, ci è stato risposto in modo secco che da oggi non si potrà più entrare”, afferma un genitore che, invitato insieme ad altri ad allontanarsi, ha atteso in auto il figlio nello svincolo che al piazzale porta sulla tangenziale, in direzione Castelleone.

“Capisco le ragioni – continua il genitore – legate a motivi di sicurezza degli stessi ragazzi in quanto sul piazzale le auto vengono parcheggiate male, fuori dai posteggi e rendono difficili le manovre degli autobus. Ma mi chiedo: non si potrebbe imporre il rispetto delle regole a chi non le osserva, anche con le multe, invece di vietare l’ingresso a tutti, anche a chi le rispetta?”

Ai genitori è stato spiegato che d’ora in poi potranno sostare nel piccolo parcheggio davanti alla cascina del Cambonino e in quello del nuovo centro commerciale, raggiungibile a piedi dal sottopasso, cosa che già adesso fanno alcuni.

La decisione di impedire l’accesso alle auto sul piazzale da parte della Polizia Locale è arrivata a pochi giorni dallo sciopero di 4 ore degli autisti di Arriva che lamentano, tra le altre cose, i problemi di sicurezza che ci proprio sul quel piazzale per la commistione di auto, ragazzi, biciclette, nelle ore di ingresso e di uscita da scuola.

“La scuola riceve da tempo segnalazioni di pericolosità legata alla presenza di tanti mezzi anche da parte degli stessi genitori”, spiega la dirigente scolastica Simona Piperno, “e anche il traffico lungo la tangenziale in determinati orari ne risente. Il divieto riguarda solo determinate fasce orarie e serve per garantire una maggiore sicurezza a studenti e del personale. La presenza della Polizia Locale in questi primi giorni ha lo scopo di accompagnare le persone a rispettare questa nuova regola, segnalata con un cartello, e speriamo che possa creare una abitudine positiva, di senso civico”.

Il divieto non è rivolto a ciclisti e velocipedi, a persone disabili, al personale e nei casi particolari potrà essere rilasciata una apposita autorizzazione all’ingresso. Vale generalmente dalle 7.40 alle 8,20 e nella fascia 12,15 – 14, con estensione anche tra le 15,15 e le 16 al mercoledì, mentre al sabato solo dalle 11,15 alle 12.

“Speriamo che quanto avvenuto oggi possa essere un deterrente all’utilizzo improprio del piazzale. Il tutto deve essere letto nell’ottica di tutela degli studenti”, conclude la dirigente. gbiagi

