Sabato 13 aprile alle ore 16 verrà inaugurato il “bosco urbano” di Piazza Migliavacca, nel quartiere Cascinetto – Villetta. Il Lions Club Torrazzo presieduto da Francesco Pietrogrande ha deciso di effettuare la piantumazione di 18 piante già con fusto sviluppato, collegata ad un impianto di irrigazione con l’obiettivo di migliorare l’ambiente e l’aria. Una scelta che nasce dalla proposta dei Lions nazionali e che il club cremonese ha condiviso con l’amministrazione comunale e il comitato di quartiere presieduto da Francesca Romagnoli.

La raccolta dei fondi per realizzare l’intervento è avvenuta promuovendo varie iniziative, come la gara di golf per beneficenza che si è svolta a ottobre 2023, l’offerta dei panettoni a Natale, iniziative che hanno permesso di avere a disposizione la somma di denaro per la messa a dimora, da parte di Idea Verde Maschi, delle piante e del relativo impianto di irrigazione.

