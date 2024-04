Un week-end all’insegna del gusto accompagnato da grandi nomi della gastronomia italiana come Daniele Persegani cuoco, docente e conduttore televisivo italiano che oggi a Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival ha realizzato per il pubblico presente una ricetta creata ad hoc oltre ad aver ritirato l’Oscar dei Formaggi, premio istituito per dare riconoscimento al suo lavoro e per aver dato lustro e prestigio alla cucina italiana.

“Sono felice di ricevere questo premio, con il formaggio ho un grande amore. La merenda perfetta per me era la rifilatura delle forme prima della salagione come il tosone, buonissimo che sapeva proprio di latte – spiega Daniele Persegani – amo tutti i formaggi da soli, come ingrediente di ricette o abbinati a creme, il formaggio è sempre perfetto per ogni occasione”.

“Il premio Oscar del Formaggio è stato ideato per dare un riconoscimento ad una figura che con il suo lavoro ha dato lustro e prestigio alla cucina italiana. – spiega Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi, organizzatore della kermesse – il successo di pubblico dimostra la fama e la popolarità di Daniele Persegani, amato dal pubblico per la sua arte in cucina”. Lo chef Persegani, si è cimentato in uno show-cooking, ha preparato per il pubblico presente i garganelli con il sugo di una volta ovvero pasta all’uovo accompagnata da una salsa realizzata con pancetta piacentina, cannellini e immancabile Provolone Valpadana piccante e salvia fritta. Continuano gli appuntamenti della quarta edizione di Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival in programma nel centro di Cremona fino a domenica 14 Aprile. Un ricco calendario di showcooking, degustazioni e disfide gastronomiche accompagneranno il pubblico alla scoperta dei formaggi da tutta italia.

“Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” è promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.

