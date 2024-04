Michel Marchi, attuale Sindaco di Gerre de’ Caprioli rimane in campo per tentare il terzo mandato. La nuova lista, sempre di matrice civica si chiamerà “Uniti per Gerre” e sarà frutto di un percorso, nato in particolar modo durante la Pandemia, periodo nel quale la piccola comunità di Gerre si è ritrovata unita, coesa e solidale nelle difficoltà. Proprio in quei giorni di grande sofferenza e disorientamento Gerre e la sua gente hanno saputo mettere a sistema i valori che contraddistinguono un piccolo Comune, anche in sinergia con le varie Associazioni del paese e la Parrocchia. Il lancio tramite un video sui social.

“Da questo sentimento di unità nasce la nuova lista e la sfida “Gerre 2029”, con un mix di candidati in assoluta continuità e volti nuovi, con la volontà di coprire con le competenze e le attitudini i vari settori di interesse del Comune quali ad esempio l’agricoltura, il rischio idraulico, il fiume Po. Il Candidato Sindaco sarà Michel Marchi che, grazie all’esperienza maturata negli anni anche come Presidente dei Piccoli Comuni di Anci Lombardia, garantisce un’ampia competenza in vari settori della pubblica amministrazione ed è figura che gode di ampio consenso.

“La continuità Amministrativa che si propone dovrà tenere in considerazione i numerosi investimenti legati al PNRR che Gerre sta attuando e dovrà continuare a seguire fino al 2026 con circa 1.500.000,00 € di opere in previsione od in fase di completamento. Opere che stanno modificando il volto e l’assetto urbanistico del paese con l’intento di migliorare la qualità della vita, la bellezza e la vivibilità degli spazi pubblici. Gerre è uno dei pochissimi Comuni in provincia di Cremona con tasso demografico positivo, i nuovi nati superano i decessi. Per questo l’Amministrazione deve continuare a lavorare affinché questa stupenda peculiarità non si interrompa, valorizzando quindi i servizi alle famiglie, i servizi scolastici e le opportunità per i più piccoli. Non mancherà certo un forte richiamo alla battaglia che il Comune sta portando avanti per impedire la realizzazione del noto impianto di Biometano in via Bosco, che troverà passaggi importanti proprio a ridosso del voto ma che necessita di essere presidiata con costanza e unità di intenti” si legge in una nota stampa.

Nei prossimi giorni verrà presentata la lista e il programma “Gerre 2029”.

© Riproduzione riservata