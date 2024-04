Luca Ravanelli, oggi capitano della Cremonese, ha parlato della sconfitta contro la Ternana: “Ero molto arrabbiato, come tutti, per il risultato finale. Nell’impostazione abbiamo spesso palla perché le squadre si chiudono in difesa e quindi proviamo a tirarli fuori. Devo rivedere i gol che abbiamo preso, abbiamo sbagliato noi. Secondo me le prestazioni ci sono sempre state, tranne oggi che abbiamo concesso un po’ troppo, ma ci sono sempre state anche se non abbiamo trovato i tre punti. Ovviamente siamo abbattuti perché la sconfitta fa male, ma dobbiamo portare questa rabbia a Catanzaro”.

“La prestazione l’abbiamo fatta, ma oggi abbiamo concesso troppe palle gol e non siamo riusciti a sfruttarle nel primo tempo – prosegue Ravanelli – Siamo molto dispiaciuti, qualche problema c’è, ma dobbiamo lavorarci. Il mister si è arrabbiato molto perché, per le occasioni create nel primo tempo, non andava bene l’1-1. Ha provato a dare una scossa, poi il secondo tempo è stato molto meno positivo del primo”.

