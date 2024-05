Sono tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi a Cremona e provincia per i danni derivanti dalla pioggia, situazione che verosimilmente si protrarrà anche nelle prossime ore e soprattutto giovedì. Acqua dai tetti e dalle cantine, ma anche alberi pericolanti o caduti in mezzo alla strada un po’ in tutta la provincia occidentale, tra Cremona e Spino d’Adda, ma con il comando di Cremona interpellato anche dai colleghi del lodigiano per situazioni critiche a Castelnuovo Bocca d’Adda.

Alle 00:50 di notte il primo intervento segnalato, a Sesto ed Uniti, in via Archimede per un abbaino rimasto aperto e bloccato, dal quale entrava acqua in casa, per arrivare alle 19,45 a Crema, presenza di schiuma nella roggia di via Vairano.

Per tutto il pomeriggio si sono susseguiti svariati interventi a Spino d’Adda – 30 cm d’acqua in una cantina di via Roma – e similmente a Vaiano, Dovera, Ripalta Cremasca, Pizzighettone (cascina S. Eusebio superiore), san Bassano, Soresina, Castelleone.

A Dovera è esondato il fiume Tormo, a Crema si è allagata via Ponte della Crema, a Cremona in via Acquaviva una serie di alberi pericolanti.

In mattinata c’erano stati interventi sempre a Pizzighettone e a Cremona, con un albero caduto sul lungo Po Europae al “solito” sottopasso di via Eridano, con 50 cnm di acqua. gbiagi

